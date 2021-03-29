الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

2021/03/29 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "إنتش كيب" لخدمات الشحن عبر

حسابها على "تويتر"، أن سفينة الحاويات

العملاقة "إيفر جيفن" التي علقت في قناة

السويس أعيد تعويمها اليوم الاثنين

ويجري تأمينها.

وأظهر موقع تتبع حركة السفن العالمي

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