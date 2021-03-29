2021/03/29 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية أسعار صرف

الدولار مقابل الدينار العراقي في

الأسواق المحلية ليوم الاثنين، بحسب

رصد مختصين.

السعر في الصيرفات

سعر البيع : 145,250

سعر الشراء : 144,250

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).