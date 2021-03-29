2021/03/29 | 11:04 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنشر وكالة نون الخبرية أسعار صرف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الدولار مقابل الدينار العراقي في
الأسواق المحلية ليوم الاثنين، بحسب
رصد مختصين.
السعر في الصيرفات
سعر البيع : 145,250
سعر الشراء : 144,250
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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