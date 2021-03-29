قيادات امنية وعسكرية تصل الى كربلاء لمتابعة الخطة الامنية

2021/03/29 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اجرت القيادات الامنية العليا في البلاد زيارة تفقدية لاجراءات تأمين زيارة النصف في كربلاء المقدسة.

مصدر امني ذكر لـ"السومرية نيوز" ان وزيرا الدفاع والداخلية ونائب قائد العمليات المشتركه وقيادات عسكرية اخرى وصلت صباح اليوم الاثنين الى محافظة كربلاء المقدسة للاطلاع على تفاصيل تامين زيارة النصف من شعبان والاجراءات التي اتخذتها القوات الامنية لحماية الزائرين ونقلهم والتنسيق مع العتبات المقدسة بهذا الخصوص بعد ان شهدت المحافظة الليلة الماضية دخول ملايين الزوار لاداء مراسيم الزيارة الشعبانية المباركة.

واضاف المصدر انه تم تامين الزيارة من قبل قيادة عمليات كربلاء وبمشاركة قطعات اضافية من وزارتي الدفاع والداخلية اضافة الى قوة من الحشد الشعبي واسنادها من قبل طيران الجيش والقوة الجوية

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