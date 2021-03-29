2021/03/29 | 11:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن ولادة جيل ثان لتنظيم داعش على أبواب العراق.وقال عضو اللجنة عباس صروط في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “وجود الالاف من الاطفال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية تكشف عن ولادة جيل ثان لداعش على أبواب العراق المركز الخبري الوطني.

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