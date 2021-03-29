دهوك تسجل أول وفاة من نوعها بفايروس كورونا

2021/03/29 | 11:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة دهوك، اليوم الاثنين، أول حالة وفاة من نوعها اثر مضاعفات الاصابة بفايروس كورونا لسيدة تبلغ من العمر 23 عاماً.

وقال حمزة رزيكي مدير اعلام دائرة صحة دهوك خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان سيدة حامل تبلغ من العمر 23 عاماً توفيت بعد تدهور صحتها في ردهة العناية المركزة على اثر اصابتها بفايروس كورونا.

واضاف: ان هناك 57 مصابا بفايروس كورونا في مستشفيات محافظة دهوك والاوضاع الصحية لـ20 مصابا منهم غير مستقرة وهم في درهات العناية المركزة وتحت اجهزة الاوكسجين.

ودعا مدير اعلام صحة دهوك، جميع المواطنين الى الاستمرار في الالتزام بالاجراءات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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