بمناسبة يوم المسرح العالمي.. فنانو نينوى ينظمون وقفة

2021/03/29 | 11:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت نقابة الفنانين العراقيين فرع نينوى بمقرها (قاعة مسرح الربيع المدمرة) وقفة تضامنية طالبت باعادة اعمار مسارح نينوى التي تدمرت اثناء تحرير الموصل، حضر الوقفة عدد من الفنانين والمثقفين والصحافيين والناشطين، وبين نقيب الفنانين العراقيين فرع نينوى تحسين حداد ان اسباب اقامة هذه الوقفة التضامنية من اجل الاسراع في اعادة اعمار مسارح محافظة نينوى واهمها قاعة مسرح الربيع التي وصفها بواجهة نينوى الثقافية لما شهده هذا المسرح من اعمال فنية و ثقافية لكثير من فناني نينوى والعراق وحتى الفنانين العرب الذين كانت لهم عروض فنية على هذه الخشبة.

وطالب حداد الحكومة المحلية بنينوى في بناء مسارح جديدة بالموصل مشيرا الى ان المسرح يساهم في تثقيف المجتمع ويساهم في معالجة التطرف وتعالج تشويه صورة المجتمع.

من جانبه اكد الكاتب والمخرج رافد السنيد ان نينوى بالرغم من عدم وجود مسارح فيها الا انها لم تتوقف عن اقامة العروض المسرحية و ان نينوى شهدت مهرجانات فنية مسرحية منها مسرح الشارع و مسرح الموندراما.



تجدر الاشارة ان الموصل استقطبت فنانين من مختلف العراق لاقامة عروض مسرحية في بعض القاعات و صالات المناسبات لعدم توفر مسرح يحمل صفات خشبة العروض الحقيقية هذا ما اشار اليه الممثل قيدار السبعاوي.

PUKmedia مثنى النهار

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