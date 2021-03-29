وطالب حداد الحكومة المحلية بنينوى في بناء مسارح جديدة بالموصل مشيرا الى ان المسرح يساهم في تثقيف المجتمع ويساهم في معالجة التطرف وتعالج تشويه صورة المجتمع.
من جانبه اكد الكاتب والمخرج رافد السنيد ان نينوى بالرغم من عدم وجود مسارح فيها الا انها لم تتوقف عن اقامة العروض المسرحية و ان نينوى شهدت مهرجانات فنية مسرحية منها مسرح الشارع و مسرح الموندراما.
تجدر الاشارة ان الموصل استقطبت فنانين من مختلف العراق لاقامة عروض مسرحية في بعض القاعات و صالات المناسبات لعدم توفر مسرح يحمل صفات خشبة العروض الحقيقية هذا ما اشار اليه الممثل قيدار السبعاوي.
PUKmedia مثنى النهار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة يوم المسرح العالمي.. فنانو نينوى ينظمون وقفة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة يوم المسرح العالمي.. فنانو نينوى ينظمون وقفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).