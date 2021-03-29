رئيس الوزراء يصف العراق بـ «المنطقة العذراء» ويدعو الخليجيين لدخولها

2021/03/29 | 11:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، أن العراق منفتح على محيطه العربي والإقليمي، مشيراً إلى تحضيرات لإجراء زياة إلى السعودية.

وقال الكاظمي في لقاء متلفز»نحن منفتحين على أشقائنا في المحيط الخليجي والعربي والجوار العراقي (إيران وتركيا)».

وأضاف، «كانت هنالك دعوة من جلالة الملك سلمان لزيارة السعودية، ونحن وافقنا على زيارة الرياض».

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه «يستعد للعمل على تطوير الاستثمارات، التي تعتبر فرصة كبيرة لإعادة التنمية في العراق وخدمة الشعب العراقي، وهي كذلك فرصة للمستثمر السعودي والخليجي».

ولفت إلى أن «هنالك زيادة سكانية في العراق بمعدل مليون شخص سنويا، وهناك 259 ألف خريج من الجامعات يبحثون عن فرص عمل»، موضحاً أن «الاستثمار يعني فرص لهؤلاء الشباب».

وتعهد رئيس الوزراء، «بالعمل بكل قوة على حماية هذه الاستثمارات وتشجيعها».

ودعا الكاظمي، «أشقائنا العرب والخليجين إلى المجيء إلى العراق وعدم الخوف من أي محاولات تحاول إعطاء انطباع مفاده أن العراق غير صالح للاستثمار»، مبيناً أن «العراق منطقة عذراء وجديدة تستحق إن يكون للمستثمر فرصة فيها».

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