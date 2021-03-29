بوتين يتوقع وصول روسيا لمناعة القطيع بنهاية الصيف

2021/03/29 | 11:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، أمس (الأحد)، نقلاً عن تصريحات بثها التلفزيون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يتوقع أن تصل روسيا لمرحلة مناعة القطيع من فيروس «كورونا» المستجد وأن ترفع القيود المرتبطة بالسيطرة على التفشي بحلول نهاية الصيف.



وأضاف بوتين الذي تلقى لقاحاً روسياً للوقاية من المرض هذا الأسبوع، أن الأثر الجانبي الوحيد الذي شعر به كان ألماً خفيفاً في عضلاته في الصباح التالي لتلقي اللقاح وشعوراً بعدم الارتياح في موضع الحقن.وأعلنت روسيا (الأحد)، تسجيل 9088 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من بينها 1878 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى أربعة ملايين و519832 حالة.



وذكر فريق العمل الحكومي المعنيّ بمواجهة الفيروس أنه تم تسجيل 336 وفاة مؤكدة بـ«كوفيد - 19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع العدد الرسمي للوفيات بـ«كورونا» في روسيا إلى 97740.

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