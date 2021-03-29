اصابة حرجة لاحد المواطنين اثر نزاع عشائري في ذي قار.. والأمن يتدخل

2021/03/29 | 11:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، الاثنين، باصابة رجل في العقد الثالث من عمره اصابة بليغة اثر تعرضه لطلق ناري بسبب نزاع عشائري في قضاء سيد دخيل.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (29 آذار 21)، ان " نزاعا عشائريا دار بين عشيرتين استخدم فيه السلاح الحي واستمر لأكثر من 5 ساعات في قضاء سيد دخيل شمالي محافظة ذي قار".

واضاف، ان "الحادث أسفر عن إصابة بليغة لرجل في عقده الثالث وهو احد اطراف النزاع"، موضحا ان "قوة امنية توجهت لمكان النزاع وتم إنهائه وكذلك اعتقال بعض المتسببين".

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