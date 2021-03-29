2021/03/29 | 11:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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نشر مختصون، قائمة باحدث اسعار الدولار والعملات الاخرى في الاسواق العراقية اليوم الاثنين.

وبحسب القائمة الي اطلع عليها NRT عربية (29 اذار 2021)، جاء فيها ما يلي":

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 145,250

سعر شراء الدولار ⬅️ 144,250

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,480,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 117,87 دولار

100 باوند ⬅️ 137,81 دولار

100 دولار ⬅️ 807,30 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1727,40$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 63,53 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 59,82 دولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار بالأسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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