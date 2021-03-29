التربية تصدر تعليمات تحسين المعدل للعام الدراسي 2020 - 2021

2021/03/29 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، التعليمات الخاصة بتحسين المعدل للطلبة، مبينةً أن هذه الخطوة تندرج ضمن اهتمامات الوزارة بالمستقبل الدراسي للطلبة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة وتلقته (بغداد اليوم)، أن "التعليمات تعطي الحق للطالب الناجح من الصف السادس الاعدادي للعام الدراسي 2019 – 2020 تحسين معدله اذا لم يكن راغبا بالمعدل الذي حصل عليه، ويكون تسجيل ودوام طلبة تحسين المعدل في المدارس المسائية حصراً للعام الدراسي 2020 – 2021 ويحق لهم الدوام بالانتساب او الدوام بالاستضافة في المدارس الصباحية ، مشيراً بأنه لا يحق لطالب تحسين المعدل الاخذ بقبوله المركزي السابق ويعد ملغاة بعد تقديمه طلب تحسين المعدل سواء كانت نتيجته النجاح او الرسوب في العام الدراسي 2020 – 2021".

وتابع البيان، أن "التعليمات شددت على ان ينظم الطالب تعهداً خطياً يوقع من قبله وولي امره بتوثيق ما ورد أعلاه وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وتعتبر الدرجات التي حصل عليها طالب تحسين المعدل للعام الدراسي 2019 – 2020 ملغاة وتعتمد الدرجات للعام الدراسي 2020 – 2021".

يتبع.



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