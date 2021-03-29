2021/03/29 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باستهداف رتل تابع للتحالف الدولي قرب محافظة الديوانية.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلات دعم لوجستي، تابعة لقوات التحالف الدولي، بالقرب من محافظة الديوانية، وسط العراق والذي أسفر عن إحراق ناقلة للوقود دون أضرار بشرية".

يذكر أن هذا الاستهداف الثاني الذي تتعرض له أرتال التحالف الدولي، منذ صباح اليوم، بعد أن كان الاستهداف الأول في محافظة بابل، والذي أدى إلى حرق عجلة كبيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد بابل.. استهداف رتل دعم لوجستي ثانٍ قرب الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد بابل.. استهداف رتل دعم لوجستي ثانٍ قرب الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).