2021/03/29 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم –كربلاء

أفاد مصدر أمني من محافظة كربلاء، اليوم الاثنين (29 آذار 2021)، بأن وزيري الدفاع والداخلية وصلا إلى المحافظة للاطلاع على تفاصيل الزيارة الشعبانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الدفاع جمعة عناد، ووزير الداخلية عثمان الغانمي، وصلا اليوم إلى محافظة كربلاء للاطلاع على تفاصيل تأمين زيارة النصف من شعبان".

وأضاف، أن "الزيارة تأتي للاطلاع على الواقع الأمني والخدمي بالمحافظة أثناء أحياء زيارة النصف من شعبان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا الداخلية والدفاع يصلان إلى كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا الداخلية والدفاع يصلان إلى كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).