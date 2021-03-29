سوريا تسهل اجراءات دخول رجال الاعمال العراقيين الى اراضيها

2021/03/29 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت ادارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية السورية تعليمات جديدة تخص دخول التجار العراقيين....

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