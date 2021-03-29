العراق مع السلوفيني كاتانيتش ينافس إيطاليا والجزائر عالمياً

2021/03/29 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق السلوفيني ستريشكو كاتانيتش رقماً

مميزاً مع منتخب العراق، ووضعه في خانة

المنافسة على المستوى العالمي، وذلك

باحتلاله المرتبة الثالثة، في سلسلة

عدم التعرض لأي خسارة.

وقفز العراق مع المدرب كاتانيتش،

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