وزيرا الداخلية والدفاع يصلان كربلاء المقدسة (مصور)

2021/03/29 | 11:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزيرا الداخلية والدفاع الى محافظة

كربلاء المقدسة للاطلاع على تنفيذ

الخطة الامنية المعدة لزيارة النصف من

شعبان

ونقل مصدر امني لوكالة نون الخبرية ان

وزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير

الدفاع جمعة ع

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