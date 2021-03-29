2021/03/29 | 11:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: ينظم اتحاد البورصات العربية بالتعاون مع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين مؤتمرها السنوي 2021، والذي يعقد على مدار يومي 29 و30 مارس / آذار الجاري.وعملت "تداول" واتحاد البورصات العربية على برنامج المؤتمر والذي يهدف …

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