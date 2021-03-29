فالح الفياض يصدر بياناً بشأن ذكرى تأسيس الحشد الشعبي

2021/03/29 | 11:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة ذكرى تأسيس الحشد الشعبي.وقال الفياض في بيان، إن “اذ نستذكر هذه المناسبة العزيزة، يشوب قلوبنا الحزن لفقد قادة النصر اللذين غرسوا هذا العطاء العظيم وارخصوا كل ما يملكون من أجل ان ترتفع راية العراق بعز وكرامة”.وتالياً نص البيان: بسم الله […]

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