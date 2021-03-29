الصحة النيابية تتوقع اتخاذ إجراءات أشد وتحذر من انهيار المؤسسات الصحية

2021/03/29 | 11:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديرجحت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، لجوءها للتوصية بإجراءات وقائية مشددة في حال ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن هناك تخوفاً من الوصول الى مرحلة الخطر والانهيار في المؤوسسات الصحية.وقال عضو اللجنة غايب العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السبب الأول لتزايد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، هو عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية".وأضاف العميري "نحتاج إلى التشديد على تطبيق الاجراءات من قبل وزارة الصحة والجهات الأمنية المختصة"، لافتاً إلى "أننا نراقب الموقف الوبائي اليومي بحذر من أجل وضع الحلول ورفع التوصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة، الوضع مسيطر عليه لكن هناك تخوفاً من الوصول إلى مرحلة الخطر والانهيار في المؤسسات الصحية وعدم القدرة على استقبال الزيادة في عدد الاصابات"، لافتاً إلى أنه "إذا حصل ارتفاع في الأعداد خلال الأيام القليلة المقبلة، فإننا في لجنة الصحة والبيئة وخلية الأزمة النيابيتين قد نوصي اللجنة العليا للصحة والسلامة باتخاذ إجراءات وقائية مشددة".

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