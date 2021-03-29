اسعار النفط تهبط بنسبة 2.1 بالمئة

2021/03/29 | 12:01 - المصدر: NRT عربية

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سجل النفط، الاثنين، نزولا باكثر من 2 % بعد أنباء من قناة السويس عن أن طواقم الانقاذ تمكنت من تحريك سفينة الحاويات العملاقة التي تسد ممر التجارة العالمية الحيوي منذ قرابة أسبوع.

وهبط خام برنت 1.38 دولار بما يعادل 2.1 % الى 63.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0511 بتوقيت جرينتش، وتراجع الخام الأمريكي 1.48 دولار أو 2.4 % الى 59.49 دولار للبرميل.

ونقلت رويترز عن مصدر ملاحي اليوم الاثنين ان سفينة الحاويات العالقة إيفر جيفن جرى تعويمها بشكل شبه كامل وستخضع للفحص قبل تحريكها.

ولا تزال المئات من سفن الحاويات الأخرى وسفن البضائع الصب والناقلات المحملة بالنفط مكدسة على طرفي كلا الاتجاهين في القناة، لكن الأنباء عن تحريك السفينة دفعت أسعار النفط للتراجع على الفور بعد أن كان يجري تداولها على انخفاض طفيف صباحا.

وشهدت أسعار النفط تقلبا كبيرا في الأيام القليلة الماضية، إذ حاول المتعاملون والمستثمرون الموازنة بين تأثير اغلاق نقطة عبور رئيسية للتجارة والتأثير الأوسع نطاقا لاجراءات الاغلاق الرامية لاحتواء الاصابات بفيروس كورونا.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا ان "التقلب في السوق سيتواصل، نظرا للتقلب في الأسبوع الماضي، يبدو أن برنت سيتحرك صوب أدنى نقطة من نطاقه الذي يتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل"، مضيفا أن الخام الأمريكي "سيهبط على الأرجح إلى أدنى نقطة من نطاقه الأسبوعي الذي يتراوح بين 57.5 و62.5 دولار للبرميل".

تتدعم الأسعار بعض الشيء من توقعات بأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على خفض مستويات الانتاج عند اجتماعهم هذا الأسبوع.

N.A

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