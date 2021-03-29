قرارات جديدة من التربية تخص الطلبة

2021/03/29 | 12:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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اعلنت وزارة التربية ، الاثنين، التعليمات الخاصة بتحسين المعدل للطلبة.



وبحسب وثيقة حصل NRT عربية، على نسخة منها، (29 آذار 2021)، ان "التعليمات تعطي الحق للطالب الناجح من الصف السادس الاعدادي للعام الدراسي 2019 – 2020 تحسين معدله اذا لم يكن راغبا بالمعدل الذي حصل عليه".

واضافت، ان "التسجيل ودوام طلبة تحسين المعدل يكون في المدارس المسائية حصرا للعام الدراسي 2020 – 2021"، موضحة انه "يحق لهم الدوام بالانتساب او الدوام بالاستضافة في المدارس الصباحية".

واشارت الوثيقة الى انه "لا يحق لطالب تحسين المعدل الاخذ بقبوله المركزي السابق ويعد لاغيا بعد تقديمه طلب تحسين المعدل سواء كانت نتيجته النجاح او الرسوب في العام الدراسي 2020 – 2021"، مبينة ان "الدرجات التي حصل عليها طالب تحسين المعدل للعام الدراسي 2019 – 2020 تعتبر ملغاة وتعتمد الدرجات للعام الدراسي 2020 – 2021".



وشددت، "التعليمات على ان ينظم الطالب تعهدا خطيا يوقع من قبله وولي امره بتوثيق ما ورد أعلاه وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض".

N.A

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