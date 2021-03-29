" وثائق سرية "تكشف كيف ابتزت واشنطن كوريا الجنوبية للمشاركة في حرب الخليج الثانية

2021/03/29 | 12:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشفت وثائق سرية، نشرت في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن واشنطن مارست ضغوطا قوية على سيئول من أجل المشاركة في حرب الخليج 1990/1991.

وبحسب وكالة "يونهاب" نقلا وثائق دبلوماسية رفعت السرية عنها، فإن مسؤولين أمريكيين ضغطوا دبلوماسيا على كوريا الجنوبية للمساهمة في التحالف العسكري للقتال ...

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