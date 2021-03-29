2021/03/29 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أفقد أشياء من ذاتي ، كذاكرتي ، قدرتي على التّفكير كأنّ أحداً غسل دماغي ، أعيش كأنني لا أعيش فلا قوة جسدية، ولا حيلة أتهادى كقطعة ثلج على فراشي أمرّر الوقت ، أرجوه أن لا يمرّ لم أضع خطّة للقادم بعدخطتي سوف تكون: سمعاً وطاعة لا.



لن تكون كذلك .



سوف أرسمها أنا من أنا؟ أنا لا شيء، و أنا كلّ شيء .



.



.



لا أعرف اسم ابي .



ينادونه الحاج، أو فضيلة العالم.



سوف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق الهاوية -2- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريق الهاوية -2- - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).