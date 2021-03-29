2021/03/29 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف أفقد أشياء من ذاتي ، كذاكرتي ، قدرتي على التّفكير كأنّ أحداً غسل دماغي ، أعيش كأنني لا أعيش فلا قوة جسدية، ولا حيلة أتهادى كقطعة ثلج على فراشي أمرّر الوقت ، أرجوه أن لا يمرّ لم أضع خطّة للقادم بعدخطتي سوف تكون: سمعاً وطاعة لا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق الهاوية -2- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#نادية_خلوف أفقد أشياء من ذاتي ، كذاكرتي ، قدرتي على التّفكير كأنّ أحداً غسل دماغي ، أعيش كأنني لا أعيش فلا قوة جسدية، ولا حيلة أتهادى كقطعة ثلج على فراشي أمرّر الوقت ، أرجوه أن لا يمرّ لم أضع خطّة للقادم بعدخطتي سوف تكون: سمعاً وطاعة لا.
لن تكون كذلك .
سوف أرسمها أنا من أنا؟ أنا لا شيء، و أنا كلّ شيء .
.
.
لا أعرف اسم ابي .
ينادونه الحاج، أو فضيلة العالم.
سوف ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق الهاوية -2- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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