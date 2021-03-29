موقف القيادات السياسية للعرب الفلسطينيين في اسرائيل من الانقسام الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية - علي ابو زايد

2021/03/29 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_ابو_زايد [موقف القيادات السياسية للعرب الفلسطينيين في اسرائيل من الانقسام الفلسطينيواقامة الدولة الفلسطينيةبقلم د.



علي أبو زايد الوضع العام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية نتيجة الخلافات الداخلية وصل مفترق طرق.



ورغم التدخلات الكثيرة والمد والجزر ما بين كافة الاطراف الفلسطينية، إلا أن المستقبل حسب الرؤية المستوحاة من التطورات على الساحة الدولية، سيفرض نفسه بإيجاد حل ما لوأد استمرارية الانقسا ......





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