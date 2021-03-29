2021/03/29 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن 15 عاماً لمدانين بجريمة الدكة العشائرية في ميسان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 15 عاماً لمدانين بجريمة الدكة العشائرية في ميسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 15 عاماً لمدانين بجريمة الدكة العشائرية في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).