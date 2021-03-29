أسعار النفط العالمية تهبط بعد تحريك السفينة التي أغلقت قناة السويس لأيام

2021/03/29 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط بأكثر من 2%، الإثنين 29

مارس/آذار 2021، بعد أنباء من قناة

السويس عن أن طواقم الإنقاذ تمكنت من

تحريك السفينة العملاقة "إيفر غيفن"،

التي كانت تغلق ممر التجارة العالمية

الحيوي منذ قرابة

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