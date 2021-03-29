مبيع البنك المركزي ترتفع مجددًا بعد انخفاض حاد يوم امس الاحد

2021/03/29 | 12:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

عاودت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للارتفاع مرة اخرى، يوم الاثنين، لتسجل 35 مليون دولار.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 169.33 بالمئة لتصل الى 35 مليوناً 234 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد حيث بلغت المبيعات فيها 13 مليوناً و 82 ألف دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 35 مليوناً و 234 الف دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بشراء الدولار بشكل نقدي.

وقامت 7 مصارف بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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