وصول وزيري الدفاع والداخلية إلى كربلاء بالتزامن مع الزيارة الشعبانية

2021/03/29 | 12:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزيرا الداخلية والدفاع، اليوم الاثنين، إلى محافظة كربلاء، تزامناً مع زيارة النصف من شعبان.وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان، إنه “وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة عناد على رأس وفد امني رفيع المستوى الى محافظة كربلاء”.وأضاف، أن “الزيارة جاءت للاطلاع والإشراف على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف […]

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