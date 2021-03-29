2021/03/29 | 12:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأثنين 29 مارس 2021 | 12:04 مساءً

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خلال ساعة..



ثاني انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي في العراق

أفاد مصدر أمني، الاثنين (29 اذار 2021) بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الدولي، على الطريق الدولي، المار بمدينة الناصرية.

وقال المصدر، أن "عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي على طريق الناصرية السريع"، مضيفا أن "الانفجار لم يخلف إصابات، فيما تسبب بأضرار مادية طالت الرتل".

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