السجن 15 عاما لمدانين بجريمة الدكة العشائرية في ميسان

2021/03/29 | 12:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة الجنايات في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على مدانين اثنين عن جريمة الدكة العشائرية في المحافظة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: أن "المدانين اعترفا امام قاضي التحقيق بارتكابهم جريمة الدكة العشائرية بناء على خلافات حدثت مع عائلة المشتكي بحسب اعترافاتهم."

وأضاف البيان: أن "المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدانين وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والحكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة على كل واحد منهما".

PUKmedia عن اعلام المجلس

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