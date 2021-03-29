اربيل..موظف يطلق النار على زميلته داخل وزارة الكهرباء

2021/03/29 | 12:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم موظف في وزارة الكهرباء بحكومة اقليم كوردستان في العاصمة اربيل ، اليوم الاثنين، على اطلاق النار واصابة زميلة له بجروح خطيرة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKmedia، فأن المتهم هو موظف في وزارة الكهرباء دخل الى مكان عمله اليومي بشكل اعتيادي وبعد ذلك قام بالتوجه الى مكان عمل زميلته واقدم على اطلاق النار عليها.

وقال هوكر عزيز المتحدث باسم شرطة اربيل خلال تصريح صحفي: ان المتهم هو موظف في وزارة الكهرباء وقام باطلاق النار على زميلة والتحقيقات جارية لمعرفة حيثيات واسباب الحادث.

واشار الى ان قوات الشرطة تمكنت من اعتقال المتهم، مشيرا الى ان الاوضاع الصحية للضحية غير مستقرة وهي في احد مستشفيات اربيل تحت العناية الطبية المركزة، مؤكدا ان الضحية والمتهم كانت بينهما علاقات اجتماعية.

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