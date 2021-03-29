النائب العام المصري يأمر بحبس 8 أشخاص على خلفية تصادم القطارين

2021/03/29 | 12:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب العام في مصر اعتقال 8 أشخاص على خلفية حادث تصادم القطارين في محافظة سوهاج.

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