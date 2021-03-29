روسيا تسجل 293 وفاة و8771 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/29 | 12:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت روسيا اليوم الاثنين عن تسجيل 293 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أدنى مؤشر منذ 9 نوفمبر الماضي، فيما انخفض عدد الإصابات الجديدة أيضا من 9088 أمس إلى 8771 اليوم.وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و528543، منها 98033 حالة وفاة، وفقا للتحديث اليومي لمركز العمليات […]

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