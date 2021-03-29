2021/03/29 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرشيد يطلق الوجبة الثالثة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/29 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يطلق الوجبة الثالثة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يطلق الوجبة الثالثة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).