تغريدة جديدة للصدر عن ’الصدق’ و’الكذب المركب’

2021/03/29 | 12:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تطرق زعيم التيار الصدري، الاثنين، لموضوعة ’الصدق’، فيما تحدث عن ’الكذب المركب’، وأشار إلى أن الصد يقسّم إلى 3 مستويات.

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وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (29 آذار 2021)، إن "الصدق هو مطابقة الكلام للواقع، وهو نقيض الكذب، فإن الكلام الذي يصدر من الفرد إن كان مطابقاً للواقع فهو كلام صادق، بل يعم ذلك الافعال، فمن كان فعله ينبئ عن سريرته وباطنه كان صادقاً وإلا فهو بمنزلة الكذب".

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