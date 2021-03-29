حقائق صادمة غير مسبوقة في العالم:كارتيل الفساد على حدود العراق “أسوأ من شريعة الغاب”

2021/03/29 | 12:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنصر أمني عراقي في الجانب العراقي من معبر مندلي الحدودي مع إيران في 11 تموز/يوليو 2020 © ا ف ب/ارشيف ثائر السوداني بغداد (أ ف ب) – على طول الحدود البرية والبحرية للعراق، يقوم كارتيل متشابك ومعقّد بعمليات تهرّب جمركي يحوّل من خلالها الملايين من الدولارات التي يفترض أن تدخل خزائن الحكومة، إلى جيوب […]

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