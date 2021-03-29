السجن 15عاما لمدانين بالدكة العشائرية في ميسان

2021/03/29 | 12:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محكمة الجنايات في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة عاماً على مدانين اثنين عن جريمة الدكة العشائرية في المحافظة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن “المدانين اعترفا امام قاضي التحقيق بارتكابهم جريمة الدكة العشائرية بناء على خلافات حدثت مع عائلة المشتكي بحسب اعترافاتهم.” وأضاف […]

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