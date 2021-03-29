توقف محطة كهرباء الزهراني في لبنان بعد نفاد الوقود

2021/03/29 | 12:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن شركة الكهرباء، أن محطة إنتاج الكهرباء في الزهراني توقفت بالكامل بعد نفاد الوقود.

وقال شركة كهرباء لبنان إن سبب التوقف تأخير تفريغ شحنة وصلت البلاد، بعد مشاكل في أسلوب اختبار المازوت.

ومعمل الزهراني في الجنوب، واحد من أربع محطات توليد كهرباء رئيسية في لبنان.

وكان من المقرر أن تصل شحنة وقود أخرى من الكويت لكنها علقت في قناة السويس بسبب إغلاق القناة منذ أسبوع، إثر جنوح سفينة.

ويفتقر لبنان، الذي يواجه أزمة مالية طاحنة نتيجة تراكم الديون، لطاقة توليد كهرباء كافية، وتواجه المنازل والشركات انقطاع التيار الكهربائي عدة ساعات يومياً.

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