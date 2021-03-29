مؤتمر اتحاد البورصات العربية السنوي 2021.. (تغطية خاصة)

2021/03/29 | 12:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدم موقع "معلومات مباشر" تغطية خاصة لفاعليات مؤتمر اتحاد البورصات العربية السنوي في دورته 46 والذي يعقد على مدار اليوم وغداً.المؤتمر يتضمن أكثر من عشرين جلسة عمل، ونحو 100 متحدث من 27 جنسية من جميع أنحاء العالم وسيتناول المؤتمر موضـوعات مختلفة …

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