2021/03/29 | 12:48 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف على تشكيلة اسود الرافدين لمواجهة اوزباكستان

التشكيل الذي سيبدأ به المنتخب الوطني بكرة القدم، مباراته امام اوزباكستان اليوم الاثنين، ضمن تحضيرات أسود الرافدين للتصفيات القارية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسيبدأ مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش المباراة بالتشكيل الذي يضم جلال حسن في حراسة المرمى وعلي فائز وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم في خط الدفاع فيما سيكون على الطرف الأيمن أحمد عبد الحسين لاعب النجف، المستدعى للمرة الأولى لصفوف المنتخب، وضرغام إسماعيل في جهة اليسار ويوجد في منطقة الوسط، أمجد عطوان وهمام طارق وبشار رسن، وفي المقدمة إبراهيم بايش، ومن أمامه محمد داود.

وستقام المباراة عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت بغداد.

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