وفاة الموظفة التي تعرضت لاطلاق نار داخل مبنى وزارة الكهرباء

2021/03/29 | 12:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مدير شرطة اربيل ، اليوم الاربعاء، عن وفاة الموظفة التي قام موظف زميلها باطلاق النار عليها داخل مبنى وزارة الكهرباء في مدينة اربيل .

وقال هوكر عزيز المتحدث باسم شرطة اربيل خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان المتهم قام بادخال السلاح الذي نفذ به جريمته الى مبنى وزارة الكهرباء وقام باطلاق النار على زميلته مما ادى الى وفاتها بعد نقلها الى احد مستشفيات اربيل .

واضاف: ان المتهم استطاع ادخال السلاح الى مبنى وزارة الكهرباء كونه كان موظفا وعناصر شرطة حماية الوزارة لايقومون عادة بتفتيش الموظفين لثقتهم بهم.

واوضح: ان المتهم سيقدم الى القضاء وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي والخاصة بالقتل العمد لانه قام مسبقا باعداد السلاح وادخاله الى مبنى الوزارة واستعد مسبقا لتنفيذ جريمته.

واشار الى ان الشرطة بدأت بالتحقيقات اللازمة لمعرفة حيثيات الجريمة وكيف حصل المتهم على السلاح وما الذي دفعه لتنفيذ هذه الجريمة.

من جانبه، قال اردلان شكري مدير ديوان وزارة الكهرباء، ان الضحية والمتهم كانا زميلين، واليوم عندما جاءت الضحية لاستلام راتبها قام المتهم باطلاق النار عليها في مرآب الوزارة.

واشار الى ان ربماء تكون هناك اسباب اجتماعية دفعت المتهم الى اقتراف جريمته، مشدد على ان قوات الشرطة قامت مباشرة باعتقال المتهم بعد تنفيذ جريمته.

PUKmedia خاص

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