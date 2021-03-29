"تخلفت عن جيرانها الخليجيين".. مطالبات لقطر بإنهاء ولاية الرجل على المرأة

2021/03/29 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قطر، الاثنين، على إلغاء قواعد ولاية الرجل التي تمنع المرأة من اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بحقوقها الأساسية مثل الزواج والسفر والحصول على الرعاية اللازمة للصحة الإنجابية.

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