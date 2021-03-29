تصريح جديد من وزارة النقل حول ملف الربط السككي مع إيران وتركيا

2021/03/29 | 12:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة النقل/ الشركة العامة للسكك والحديد، الاثنين، إن مشروع الربط السككي مع دول الجوار يحتاج إلى قرار سياسي تنفيذي، فيما أشارت إلى أن هذا الربط فيه فوائد اقتصادية كبيرة للبلد.

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وأوضح مدير عام الشركة جواد الحسني في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (29 آذار 2021)، أن "مشروع الربط السككي مع دول الجوار مازال قيد المشاورات والتفاوض، على كيفية تنفيذ مشروع البصرة – شلامجة باتجاه إيران ومشروع ربيعة – فيشخابور باتجاه تركيا".

وأضاف، أنه "لا توجد صعوبات من الناحية الفنية ولكن هناك معوقات من نواحٍ أخرى، لكون الموضوع سيادياً ويحتاج إلى قرار سياسي تنفيذي"، مبيناً أنه "لغاية الآن لا يوجد قرار نهائي في كيفية الربط مع دول الجوار".

وأشار الى، أن "الحكومة ماضية باتجاه الربط السككي مع دول الجوار"، مؤكداً أن "جميع دول الجوار متعاونون في موضوع الربط السككي".

وبين أن "الربط السككي أصبح منظومة دولية وليس محلية، إذ إن أغلب دول المنطقة لديها شبكات دولية باستثناء العراق الذي مازال خارج الشبكة السككية العالمية"، لافتاً إلى أن "الربط السككي مع دول الجوار فيه فوائد اقتصادية كبيرة للبلد من ناحية التبادلات التجارية لاسيما مع إيران وتركيا إذ تقدر الايرادات بنسبة 30% من حجم التبادلات التجارية مع هذه الدول".

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