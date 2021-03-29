الإعلام الأمني: إصابة عراقي باستهداف رتل للدعم اللوجستي في بابل

2021/03/29 | 12:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، إصابة عراقي باستهداف رتل للدعم اللوجستي في محافظة بابل.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن"رتلا للدعم اللوجستي تابعا للتحالف الدولي بشركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض الى انفجار عبوة ناسفة على طريق الحلة السريع بالقرب من جسر الدغارة ضمن قاطع مسؤولية مديرية شرطة محافظة بابل".

واضافت أن"ذلك ادى الى احتراق إحدى العجلات وإصابة سائقها العراقي، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج"، مشيرة الى أن "الرتل استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة".

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