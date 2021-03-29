إصلاح الاستبداد من الداخل - مصعب قاسم عزاوي

2021/03/29 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي ملخص حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: هل تعتقد بأن هناك أملاً في تبني أي من المستبدين لرؤى إصلاحية على نسق رؤى غورباتشوف آخر زعماء الاتحاد السوفيتي في البيرسترويكا والغلاسنوست، بحيث يمكن أن يقود ذلك إلى إصلاح نظام استبدادي من الداخل بشكل سلمي، أو أن ذلك لا بد أن يقود إلى تفكك المنظومة الاستبدادية كما حدث في الاتحاد السو ......





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