نائب يوضح طبيعة الخلافات بشأن تمرير الموازنة داخل مجلس النواب

2021/03/29 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي، الاثنين ، أن هناك ثلاث مستويات للخلاف داخل مجلس النواب بشأن تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 ، فيما رجح تمرير الموازنة نهاية الأسبوع الجاري.وقال العطافي في حديث صحفي، إن “الخلاف السائد حول تمرير الموازنة على ثلاث مستويات الاول يتعلق بصرف سعر الدولار”، مبينا أن “الجانب الثاني تضمين قروض جديدة في الموازنة واما الثالث إعطاء الاقليم حصة كاملة”.وأضاف أن “غالبية أعضاء مجلس النواب ليسوا مع تمرير الموازنة مالم يتم إعادة سعر صرف الدولار كما كان عليه سابقا بالإضافة الى تسليم كامل إيرادات النفطية والغير نفطية الى حكومة بغداد المركزية، فضلا عن منع الحكومة من اي اقتراض جديد بموازنة 2021”.وأشار العطافي إلى أن “تمرير الموازنة صعب جدا مالم يتم تعديل النقاط المشار إليه”، مرجحا “تمريرها نهاية الاسبوع الجاري”.

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