النفط: الخطط الخمسية تركز على اِستكشاف مكامن الغاز الطبيعي

2021/03/29 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف مسؤول في وزارة النفط، الاثنين، عن توجه الوزارة في التركيز على مكامن استكشاف الغاز الطبيعي، فيما أشار إلى عدم وجود أية استكشافات في المناطق السكنية.وقال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية نشوان محمد نوري في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "معظم خطط الشركة الخمسية تعمل على التركيز على استكشاف الغاز الطبيعي في العراق لارتفاع أسعاره".وأضاف أن "توجه وزارة النفط للخمس سنين المقبلة، قائم على استكشاف الغاز الطبيعي فضلاً عن النفط مثل حقل مجنون والاستثمارات في السماوة لحقلين والموصل والانبار وفي كل محافظات العراق"، لافتاً إلى أن "الخطة الاستثمارية سارية على جميع الخطوط الواعدة في العمارة والبصرة وهي الخطوط التي من المؤمل انها تعطي النفط أو الغاز".في سياق متصل، اوضح أنه "لا توجد لدينا أية استكشافات في المناطق السكنية مثل مركز بغداد أو المدن الأخرى، ولكن لدينا استكشافات في المناطق الصحراوية والزراعية والأهوار والمستنقعات".

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