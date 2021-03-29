سائرون تتهم قوى سياسية باضعاف البرلمان عبر تعطيل الموازنة

2021/03/29 | 13:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حمل تحالف سائرون، الاثنين، بعض الكتل السياسية مسؤولية تعطيل تمرير الموازنة، مؤكدا ان هذا الامر يعد اضعافا لمجلس النواب.

وقال النائب عن التحالف سلام الشمري في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 آذار 2021)، ان "التاخير المستمر اضر بوضع البلد وابناءه الاقتصادي والمالي ودليل على رغبة البعض اضعاف دور البرلمان لاهداف سياسية وانتخابية".

واضاف الشمري ان "تحالف سائرون مع اقرار الموازنة سريعا ولن يكون ابدا معرقلا لها مادامت تخدم وضع البلد وتحسن من حالة مواطنيه".

واوضح، "ضرورة وعي الكتل السياسية بان التاخير المستمر اضعاف للبرلمان ودوره المؤثر بشكل خاص والعملية السياسية بشكل عام وعليها الاسراع بالقيام بواجبها تجاه شعبها".

N.A

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