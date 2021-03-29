ما هي الأطعمة التي تفقد فوائدها عند تخزينها في الثلاجة ؟

2021/03/29 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خبيرة التغذية الروسية، كريستينا

جورافليوفا، عن أنه من الأفضل عدم تخزين

السلطات في الثلاجة لمدة طويلة لأن

الخضار تفقد الفيتامينات بسرعة.

وأوضحت الخبيرة أن السلطات يجب أن تكون

متبلة بزيت الزيتون

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