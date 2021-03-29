الغائب العظيم .. على أبواب أمريكا...قصيدة

2021/03/29 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبغيكَ من كُلّ انتظارْ

حيثُ المسارُ طَوى المسارْ!

فعلى قرونِكَ (دُكدكتْ)

اعتى جبالُ الاحتضارْ

قالوأ على ( العنقاءِ) تجـ

ري شمسُهُ، فهو النهارْ!

ويمرّ همْساً بيننا

أحكامُه

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